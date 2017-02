Após noite tumultuada, PM’s fazem contagem de presos na Vidal Pessoa

A Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, passou por um procedimento de recontagem de presos nesta sexta-feira (24). A ação vem um dia após os detentos realizarem um princípio de motim no local.

O procedimento começou por volta das 6h e contou com a participação de policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), dos Comando de Operações Especiais (COE) e Policiamento Especializado (CPE), além do Choque e Canil.

Conforme a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) disse que, na noite de ontem, os presos começaram o tumulto com um ‘batidão de grades’ por conta de um interno que estava passando mal e precisava de atendimento.

A cadeia pública havia sido desativada em outubro do ano passado, mas foi reativada em caráter ’emergencial’, para abrigar os internos ameaçados durante as rebeliões que ocorrem no início de janeiro, que deixou mais de 60 mortos.

No entanto, após um acordo entre o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Defensoria Pública (DPE-AM), Seap, Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), Corregedoria Geral de Justiça (CGJ-TJAM), Secretaria Estadual de Segurança (SSP) e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), a cadeia funcionará até o dia 30 de abril, com tolerância de mais 15 dias, caso haja necessidade de atender situações eventuais.

Mara Magalhães

EM TEMPO