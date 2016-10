Após Nobel, editoras anunciam lançamento de obras de Bob Dylan

A escolha do cantor e compositor Bob Dylan para o Prêmio Nobel de Literatura deste ano alavancou lançamentos e reedições de suas empreitadas literárias.

No Brasil, as editoras Companhia das Letras e Planeta anunciaram nesta terça-feira (18) novos lançamentos de obras do músico.

A primeira novidade será da editora Planeta, que lança no mês de novembro uma nova edição de ‘Crônicas’. A obra de memórias do cantor, publicada em 2004, ganhará capa reformulada e uma revisão segundo as regras do novo acordo ortográfico.

Para o primeiro semestre de 2017, a Planeta prepara uma nova edição de ‘Tarântula’. A obra de prosa poética, que circulou em edições underground desde 1966, foi formatada e publicada como livro em 1971. No Brasil, foi lançada em 1986 pela editora Brasiliense.

Já a Companhia das Letras adquiriu os direitos do livro de letras de Bob Dylan, ‘The Lyrics: 1961-2012’. A obra, que reúne composições de seus mais de 30 álbuns, além de algumas variações, terá uma edição brasileira bilíngue dividida em dois volumes. O primeiro tem previsão de lançamento para 2017.

Por Folhapress