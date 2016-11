Após mutirão de limpeza, voluntários e turistas fazem orações na capela da Santa Casa

Mais de cinco toneladas de lixo foram retiradas da Santa Casa de Misericórdia, situada na rua Dez de Julho, no Centro Histórico de Manaus, durante uma ação realizada pela sociedade civil organizada neste sábado (19). Uma corrente de oração, em forma de missa simbólica, também foi executada no fim do mutirão de limpeza em favor da reconstrução do lugar – que está abandonado há 12 anos.

De acordo com a artista plástica, Rosa dos Anjos, mais de 150 pessoas participaram da ação que contou com a participação de membros da a Associação de Cultura do Amazonas (Aceam), Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos (Abeppa), militares da Marinha e do Exército Brasileiro, além de ex-funcionários da casa e de pessoas que sensibilizaram com a causa.

“Foi uma iniciativa muito bonita. Vamos programar um novo ato do S.O.S Santa Casa de Misericórdia para a limpeza do restante do prédio e contamos com a participação popular. Essa primeira ação consistiu na limpeza da capela e da área externa do hospital. A próxima será de todo o prédio”, disse.

A ação terminou às 16h30 e às 17h o grupo se reuniu na capela para fazer uma oração de agradecimento. Eles pediram ainda que a reforma do local seja feita o mais rápido possível, para assim preservar o patrimônio histórico e atender a população de Manaus com mais uma opção de unidade de saúde. Pessoas que passaram pela Santa Casa e até turistas que visitavam o Teatro Amazonas e o Palácio da Justiça foram até à capela e tiraram fotos do local. Alguns aproveitaram para fazer as preces na frente do local onde ficava o altar.

Foi necessário o uso de nove caçambas para retirar o lixo que estava na frente e dentro da capela do hospital. Representantes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) fizeram a retirada dos moradores de rua e usuários de drogas que utilizavam o lugar como moradia. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) ficou responsável de fazer um patrulhamento pela área para evitar que haja novos danos ao patrimônio.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO