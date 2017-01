Após mortes, ciclistas se reúnem com Rotta para debater segurança no trânsito

“Mais segurança e menos mortes no trânsito”, este foi o pedido apresentado, nesta segunda-feira (30), por grupos de ciclismo da cidade ao prefeito em exercício, Marcos Rotta, na sede da Prefeitura de Manaus, situada no bairro Compensa, Zona Oeste. Na pauta, ainda foram discutidas políticas públicas para a área, acessibilidade e mobilidade urbana.

Além dos representantes dos grupos, participaram do encontro o diretor-presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Franklin Pinto, o secretário municipal de Comunicação, Marcos Santos, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Cláudio Guenka, o vice-presidente do órgão, engenheiro Telamon Firmino, e o diretor de Planejamento Urbano, arquiteto Laurent Troost.

A reunião abriu um canal de diálogo com os representantes de centenas de ciclistas que utilizam diariamente as vias da cidade, resultando em duas propostas bem práticas e imediatas: o lançamento, dentro de até 30 dias, de uma ampla campanha de sensibilização para o respeito à vida no trânsito; e a criação de um assento para o segmento junto ao Comitê de Políticas Públicas.

“Estamos ouvindo os representantes que militam na área, que é tão importante para Manaus, e ouvindo ciclistas. Chega de mortes. É hora de começar uma política de trânsito que seja benéfica para todos e a Prefeitura colocará as ferramentas que dispõe para tornar isto possível”, explicou o prefeito em exercício. A campanha publicitária usará todos os canais e mídias virtuais, além de TVs, material impresso e será de média e longa duração.

Para o coordenador do grupo Pedala Manaus, Paulo Aguiar, o encontro representa a esperança para que o Poder Público entenda a importância da bicicleta no trânsito da capital. Segundo dados dos ciclistas, tendo como fonte o Ipea/2012, 4% da população usa bicicleta e são feitas diariamente 27 mil viagens na malha viária.

“Há uma necessidade urgente para a implementação de medidas de preservação da vida, para que sejam adotadas o quanto antes. Acreditamos que nesta nova gestão, com nova postura, tenhamos uma nova direção para a cidade e que isso vai estimular mais pessoas a andarem de bicicleta. As campanhas de sensibilização têm o poder de transformação, assim como de promover rotas em vias mais tranquilas e maior fiscalização nas vias”, comenta Aguiar.

Quanto à participação no futuro comitê, o representante do Pedala afirma ser de extrema importância ter essa cadeira representando quem anda de bicicleta, para que as autoridades tenham a visão real de quem pedala na cidade.

