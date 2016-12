Após morte de Fidel, cubanos se dividem entre luto e incertezas

O anúncio da morte do ex-líder do regime cubano, Fidel Castro, aos 90 anos – ocorrida no último dia 25 –, gerou grande repercussão mundial. E, desde então, uma Cuba dividida lhe presta homenagem, enquanto o mundo lembra seu influente e controverso legado. Líderes de grandes potências mundiais, pessoas que saíram da ilha na época do comando de Fidel e estudiosos locais foram alguns que comentaram o acontecimento.

Entre as pessoas que lamentaram a morte de Fidel está o cubano Dagoberto Arbulaez, 64, que atua em Manaus como treinador de luta olímpica há 3 anos. “Na minha opinião, foi uma grande perda. O futuro de Cuba é incerto ainda. Eu saí de lá há 20 anos para morar em Miami numa aventura comum. As opiniões mediante a morte estão divididas, mas, eu entendo que celebrar a morte de uma pessoa, seja ela quem for, é algo inadmissível. Para mim, foi um acontecimento que já era esperado devido à idade de Fidel, mas senti muito”, disse o homem, que é natural da capital cubana Havana.

A educação cubana é um dos trunfos que rondam os argumentos dos defensores do modelo econômico de Cuba como uma das melhores do planeta. Segundo estudiosos, 99,9% da população cubana é alfabetizada. “Em todo governo existem propostas boas e ruins. Fidel valeu muito para Cuba, fez pela população. Sou um exemplo disso: fui formado por Fidel, ganhei minha casa por ele, meus estudos. Conheci o mundo todo graças ao conhecimento que adquiri dentro da revolução cubana comandada por Fidel. Sou muito grato. Aqui no Brasil as pessoas falam muita besteira. Não conheço ninguém que tenha fugido por repressão política. Podemos dizer que aquele país tem uma das melhores educações do mundo”, concluiu Dagoberto.

Questionado sobre as perspectivas de mudança, o cônsul-geral de Cuba em Manaus, Turcius Miguel Lopes, apontou qualidades de Fidel e explicou que Raúl Castro, irmão de Fidel, saberá conduzir a política e os sonhos de vida do líder cubano. Tarcius Lopes informou ainda que qualquer pessoa pode se tornar presidente de Cuba.

“Fidel Castro foi um exemplo de homem, foi íntegro, ético, corajoso e cheio de sonhos. Sonhos esses que não significam enriquecimento financeiro, mas, sim de enriquecimento da felicidade das pessoas. As mudanças vão acontecer naturalmente e a população cubana está satisfeita com as escolhas atuais de Raúl. Lá, elegemos 600 deputados, desses, 300 pegamos na rua como pessoas comuns e outros 300 são parte de organizações. Fazemos isso para que cada vez mais, o povo seja representado. Desses deputados, um se torna presidente, por isso, não podemos dizer que somos um país ditador e sim fazemos a nossa democracia do nosso jeito e temos conseguido resultados satisfatórios”, disse o cônsul.

‘Cuba avançou na economia’

Segundo o consulado, do ponto de vista econômico, com seus 11 milhões de habitantes, Fidel cumpriu, por décadas, imensos sacrifícios para seu povo, o papel de esteio da luta anticolonialista e anti-imperialista, indispensável para a construção de um mundo socialmente menos injusto. “Fidel sobreviveu à sua obra e morreu como vencedor, e como todos os vitoriosos da história, pagaria alto preço nos julgamentos até então, errôneos”.

Conforme o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, Fidel Castro foi uma figura histórica e emblemática. Ele explicou que pouquíssimas figuras no mundo conseguiram tal marca. “Cuba era um quintal de Miami e atualmente ocupa os melhores posicionamentos de indicadores sociais, econômicos e educacionais do mundo moderno. Estamos falando de uma ilha que cresceu muito rapidamente. Pós-morte, entendemos que o Fidel antecipou a morte dele. A transição foi devagar. Mais importante que uma Cuba real, com problemas normais, é pensar no que essa Cuba tem de positivo. Mudanças vão continuar ocorrendo”, disse o sociólogo.

A Cuba de hoje resolveu problemas que ainda se agravam em países relativamente ricos, como o nosso, erradicou a miséria e o analfabetismo, universalizou o acesso à saúde de qualidade, apontado ao mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como exemplo a ser seguido e à educação.

Funeral respeitoso

Ao funeral de Fidel, comparecerá um povo respeitado, soberano e solidário, orgulhoso de sua trajetória e consciente de seu papel na história. Desde o último dia 28, cubanos prestam suas últimas homenagens a Fidel Castro. O país viveu nove dias de luto oficial. As cinzas de Fidel ficaram no memorial José Mártir, em Havana e de lá percorreram o país até Santiago de Cuba, berço da revolução cubana. Hoje, as cinzas devem ser enterradas no maior cemitério de Cuba.

Futuro de cubanos ainda preocupa

Embora temas relacionados à educação e saúde ainda dividam opiniões mundo afora, como o fato de o regime cubano ter sido responsável por, aproximadamente, 12 mil mortes, para chegar a esses elogios, cubanos, pessoas que já moraram na ilha e que atualmente residem em Manaus explicaram que preferem não se manifestar publicamente sobre assuntos relacionados ao país por medo algum tipo de retaliação, como o caso de um médico casado com uma cubana, que preferiu não ter seu nome divulgado.

“É triste a realidade do povo sofrido e emigrante que mora ou já morou em Cuba. Casei lá, mas, me divorciei, entre outras razões, porque a ditadura não deixou a minha ex-mulher sair do país. Tenho família e grandes amigos na ilha a quem ajudo. Pessoas boas, humildes e melhor preparadas. Essas pessoas pagam muito caro, pagam com a vida o preço de saúde, educação, esporte e segurança de qualidade. Ultimamente a juventude cubana só quer ir embora da ilha, decepcionada pelo governo. A meu ver, a morte do Fidel é mais simbólica do que prática, apesar de ser um dos personagens mais imperantes do século. Não tiro o mérito dele, pena que fez tudo com repressão”, garantiu.

Quem também ainda está prepcupado e assutado com a situação e o futuro do país é um médico que está em Manaus há mais de 15 anos. Sem querer se identificar com medo de represálias, ele ressaltou que conversa com amigos e familiares constantemente, e eles se mostram preocupados com o futuro de Cuba e o mercado de trabalho, principalmente. “Meus tios e primos, além de amigos, estão aflitos com o futuro deles e a economia”.

Enquanto isso, os cubanos seguem no escuro, sem saber como Raúl Castro, irmão de Fidel que assumiu o poder em 2006 provisoriamente e em 2008 definitivamente, vai continuar a já iniciada política de abertura e reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Em fevereiro de 2018, Raúl Castro termina o mandato como presidente dos conselhos de Estado e de Ministros e passa o comando ao sucessor, a ser escolhido pela Assembleia Nacional.

Luís Henrique Oliveira

Jornal EM TEMPO