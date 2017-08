Após manobra de caminhão, carga de cerveja cai em avenida de Manaus e congestiona trânsito

Um caminhão, carregado de cerveja, teve a carga lançada na pista na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 15h23 na avenida Humberto Calderaro, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, deixando o trânsito congestionado no local.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), a carreta virou e a carga de cerveja caiu na pista, após o caminhão fazer a curva para entrar em uma esquina.

Condutores que passarem pelo local devem evitar parar no local para diminuir o congestionamento.Um outro caminhão está no local para ajudar a retirar as garrafas de cervejas da avenida.

O caminhão tombou e as cervejas caíram na pista – foto: Ione Monteiro

