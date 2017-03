Após maior goleada da história, Brasil voltar a enfrentar Alemanha em 2018

Quase quatro anos depois de o maior vexame da sua história, a seleção brasileira vai enfrentar novamente a Alemanha. O amistoso será realizado no estádio olímpico de Berlim no dia 27 de março de 2018. O jogo foi confirmado nesta sexta-feira (10) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Jogar contra uma seleção de alto nível, como a Alemanha, será uma prova fundamental para nossos atletas e comissão técnica. Ainda mais por se tratar de um jogo na casa do adversário e em um ano importantíssimo para nossa seleção”, disse Edu Gaspar, coordenador de seleções, que preferiu não entrar no clima de revanche.

No dia 8 de julho de 2014, a Alemanha goleou o time comandado por Luiz Felipe Scolari por 7 a 1, em pleno Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo. Depois da vitória em Belo Horizonte, os alemães conquistaram o título do Mundial pela quarta vez ao vencer, na prorrogação, a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã, no Rio.

Já o Brasil protagonizou outro vexame em seguida. O time ficou na quarta posição após perder para a Holanda por 3 a 0, em Brasília. O amistoso em Berlim fará parte da preparação final dos dois times para a disputa do Mundial da Rússia. A lista dos convocados para a Copa de 2018 será anunciada no início de maio de 2018.

Neste mês, a seleção fará dois jogos pelas eliminatórias. No dia 23, os brasileiros enfrentam os uruguaios, em Montevidéu. Já no dia 28, a seleção joga contra o Paraguai, no Itaquerão, na zona leste de São Paulo. Na próxima segunda (13), a Confederação começa a vender os ingressos para o jogo em São Paulo pelo site da CBF. Os preços das entradas variam de R$ 200 até R$ 1.000.

Folhapress