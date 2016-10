Após levar um tiro, autônomo toma arma de suposto traficante e o executa em Itacoatiara

Francinei Alves Rodrigues, 20, discutiu com o autônomo Denilson Grana da Palma, 27, e foi executado com três tiros a queima roupa após ser desarmado. O fato ocorreu por volta de 17h40, deste domingo (30), na rua Álvaro Franco, no bairro Centenário, em Itacoatiara (distante 277 quilômetros da capital). Conforme a Polícia Militar (PM), provavelmente uma rixa do tráfico de drogas teria sido o motivo do crime.

Testemunhas que não quiseram se identificar informaram ao sargento da Polícia Militar, Ademar Araújo, que ambos participaram de um torneio de futebol pela tarde, quando houve uma discursão. Francinei estava armado, mas foi desarmado por Denilson.

“Suspeito e vítima discutiram pouco antes do ocorrido. Denilson conseguiu desarmá-lo e executá-lo”, disse o militar, que atua pelo 2º Batalhão da Polícia Militar de Itacoatiara (BPM).

Ainda segundo o policial, Francinei seria traficante na cidade e atingiu Denilson com um tiro na barriga. “Mesmo baleado, Denilson reagiu e conseguiu tomar a arma do atirador. Em posse do revólver calibre 38, Denilson efetuou três disparos contra a vítima, na cabeça e no peito, que foi a óbito no local”, concluiu Araújo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) removeu Denilson com ferimentos graves para o Hospital José Mendes, localizado na avenida Sete de Setembro, no Centro de Itacoatiara.

Procedimentos

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o cadáver de Francinei para Manaus. O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), da Polícia Civil de Itacoatiara, esteve no local do crime e ficará responsável pelo caso. Denilson poderá responder em liberdade por legítima defesa.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO