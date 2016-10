Após jejum de 45 anos, Fast volta a conquistar o título do Campeonato Amazonense de Futebol 2016

O Fast tomou conta da Arena da Amazônia e levou os tricolores à loucura ao conquistar o Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2016. O título veio após 45 anos da última conquista do time, depois de marcar 3×1 em cima do Princesa. A partida foi prestigiada por 2.993 pessoas.

Os gols da vitória foram marcados por Peninha, Cassiano e Charles. Jefferson diminuiu para o ‘Tubarão’. A última conquista do Fast pelo estadual foi 1971, quando marcou 4×1 em cima do Rodoviária. Essa foi a sétima vez que o ‘Rolo Compressor’ saiu vitorioso do amazonense. Os outros anos foram 1948, 1949, 1955, 1960, 1970 e em 1971.

“Estou muito feliz por conquistar um título para o clube depois de mais de 40 anos. Lutamos, trabalhamos intensamente e hoje conseguimos colocar esse título na história do Fast”, disse o técnico do time, João Carlos Cavalo.

Torcida ilustre

Uma das figuras ilustres na arquibancada da Arena, e que após o término do jogo parabenizou os jogadores pessoalmente, foi Orleans Nobre. Aos 84 anos, o senhor de cabelos grisalhos coleciona histórias com o time de coração, inclusive de ter atuado pela equipe tricolor de 1955 a 1960.

“Tive a alegria, a emoção de ser campeão pelo Fast em 55 e hoje estou vivenciando outro grande momento, só que como torcedor. Muitos jovens aqui estão vendo pela primeira vez essa conquista, como é o caso da minha neta, a Isabelle Nobre. Isso é felicidade”, disse seu Orleans, ao lado do filho, Orleans Júnior.

Triste pelo time não ter vencido, mas feliz por ser Princesa. Esse é o sentimento de João Bosco Souza, que veio de Manacapuru (distante 84 quilômetros da capital) para prestigiar o time. Com ele, ainda vieram mais de 30 amigos, que ocuparam três ônibus. O professor de teologia, 51, era um dos mais animados da arquibancada com sua `caixinha`.

“Faço parte da Fúria Jovem Princesa e é muito bom poder estar aqui hoje, apesar do resultado. Sempre vou acompanhar este time, pois sou torcedor de coração, de alma, na alegria e na tristeza. Não foi dessa vez, mas será na próxima”, afirmou.

Quebra de Tabu

Com total apreensão das duas esquipes, o Fast atacava mais em busca do gol. Embora cercasse a meta de Rascifran, o ataque tricolor não conseguia passar pela zaga do ”Tubarão. Na única oportunidade de perigo, no primeiro tempo, o Princesa arriscou um chute de fora da área de Jefferson, que parou nas mãos do goleiro Edmar Sucuri.

O lance acordou o tricolor que logo passou a arriscar de fora com Peninha, aos 23 minutos. Aos 40 minutos, no lance de mais perigo para o ‘Rolo Compressor’, o atacante Robinho foi agarrado pelo goleiro Rascifran. O árbitro Edmar Campos marcou pênalti. O meia-atacante, Peninha, cobrou com perfeição e colocou o Fast perto da vitória.

No segundo tempo, o Fast voltou atacando e não demorou para marcar o segundo. Aos oito minutos, Cassiano recebeu na lateral direita, avançou para a grande área, se livrou de dois marcadores e estufou a rede de Rascifran, 2 a 0. O Princesa ainda diminuiu de pênalti. Jefferson marcou para o ‘Tubarão’, aos 13 minutos. Cinco minutos depois foi a vez de Charles marcar o terceiro do ‘Rolo Compressor’ e decretar o fim do jejum.

Balanço / Segurança

Pela temporada do ‘Barezão Profissional’, os estádios abriram seus portões 26 vezes. A Arena da Amazônia (Constantino Nery) recebeu 11 jogos, enquanto que Colina (Santo Raimundo) um total de 13, e o Carlos Zamith (Coroado) dois.

A competição foi beneficiada pelo Fundo Estadual de Esporte e Lazer (Feel), que recebe recurso financeiro dos eventos privados e jogos de camisa de fora que acontecem nas praças esportivas da Sejel.

