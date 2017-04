Após interdição da Lóris Cordovil, linhas de ônibus têm rota alterada

As linhas de ônibus que atendem a avenida Lóris Cordovil, Alvorada, na Zona Centro-Oeste, estão desviando do trecho interditado por conta de um desmoronamento de parte da via causado pelas fortes chuvas dos últimos meses.

Ao seguirem no sentido Centro/bairro, os ônibus das linhas 213, 219, 222, 225 e 227 estão utilizando a Alameda do Samba, depois seguem à direita pela avenida Pedro Teixeira e entram na rua Álvaro Maia, em frente ao Hospital Tropical, até retornar a Lóris Cordovil.

A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) tem acompanhado a operação das linhas que atendem a área. A prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), já trabalha no local desde o último dia 10 de abril.

A previsão é que os serviços sejam concluídos em, no mínimo, 60 dias.

Com informações da assessoria