Após idas e vindas, Ben Affleck e Jennifer Garner oficializam divórcio

A relação de Ben Affleck e Jennifer Garner teve vários altos e baixos nos últimos meses. Mas depois de anunciarem o divórcio e voltarem atrás, os atores decidiram oficializar o fim do casamento de mais de uma década na última semana.

Segundo o portal americano “TMZ”, fontes próximas ao casal informaram que Ben já está em um outro relacionamento, apesar de ainda não ser um namoro sério. Ele também está deixando a casa onde Jennifer mora com os três filhos que teve com o astro de “Batman vs Superman”.

Outra fonte ainda disse ao portal que a recente passagem de Ben por um tratamento para alcoolismo influenciou na decisão.

A separação do ex-casal está acontecendo de forma amigável e foi uma escolha feita por ambos.

Folhapress