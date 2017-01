Após ganhar liberdade, Adail Pinheiro diz que é inocente e foi alvo de conspiração

O ex-prefeito de Coari Adail Pinheiro divulgou, na tarde desta quarta-feira (25), uma carta aberta de desabafo direcionada ao povo amazonense. A mensagem foi publicada em uma rede social. A ação ocorre um dia depois que a Justiça lhe concedeu perdão sobre a pena por envolvimento em crimes de prostituição e pedofilia.

Adail explica que é a primeira vez que se pronuncia desde as denúncias de 2009 e defende que as acusações que sofreu nunca foram provadas. Além disso, o ex-político reclama que empresários defendem os próprios interesses, por meio da imprensa. Insinuando que as denúncias fazem parte de um complô político, o ex-prefeito disse que o objetivo é tirá-lo do cenário. Entretanto, ele não cita nomes de possíveis desafetos, que estariam por trás das “mentiras”.

“Manaus é terra de muro baixo. Há interesses milionários que não poderiam ser interrompidos por um simples prefeito, que estava revolucionando uma cidade desconhecida, no interior do Amazonas. Grande parte da imprensa embarcou nessa, enganada por uma produção cinematográfica com um único fim: me tirar do páreo político”.

O ex-prefeito ainda destacou que cumpriu dois mandatos a frente do município e que a cidade começou a crescer a partir do seu trabalho.

“Apliquei os recursos de Coari para ter uma saúde que nem mesmo a capital do Estado possuía. Na educação a mesma coisa. Na cultura do mesmo modo. Enfim, praticamente tudo o que existe em Coari de progresso é fruto do planejamento e esforço de minha administração”.

Por esta razão, Adail acredita que os adversários se assustaram com seu percurso e, por isso, começaram a acusá-lo de vários crimes.

“Quando fui ver, já era tratado como um monstro. Veja, não sou político de carreira, sou um empresário. Entendo de números, projetos e obras. Não entendo dessas coisas de imagem, imprensa, etc. Ao invés de somente me concentrar em munir a Justiça do máximo de informações, deveria ter rebatido todos os ataques. Mas como confiava de que aquilo era tão absurdo que não se sustentaria, acabei sendo linchado publicamente”.

Na parte final do texto, Adail Pinheiro frisa que no documento que lhe confere o direito de indulto, diz que as acusações não apresentam ameaça ou violência. E reforça mais uma vez que nunca abusou sexualmente de ninguém.

“Quem me conhece de verdade e conhece quem me acusa, está do meu lado. O povo de Coari é a maior testemunha de que todas essas acusações são falsas. Elegeram meus dois filhos. Minha irmã foi a vereadora mais votada, dentre outras manifestações que mostram claramente que Coari testemunha para o mundo em meu favor”.

O ex-prefeito de Coari ainda apresenta o desejo em vê a cidade experimentando serviços de qualidade e que irá trabalhar para que isso se torne realidade.

“Há muita coisa para dizer para os amazonenses e para o mundo inteiro. Mas o que mais quero neste momento é ter a felicidade de voltar para casa. Abraçar os amigos que tenho em minha terra e trabalhar bastante”.

Acusações

Adail foi apontado como chefe um esquema de prostituição infantil no município. Ele foi condenado a 11 anos de prisão em novembro de 2014, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam). No total, o político cumpriu quase 3 anos da pena e apresentou, conforme a Justiça, bom comportamento durante os dias em que ficou encarcerado.

