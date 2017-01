40 detentos são recapturados e 144 continuam foragidos

Dos 184 presos que fugiram do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), durante a maior rebelião do Amazonas, 40 foram recapturados pela força de segurança pública do Estado nas últimas 48 horas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública, 72 presos do Ipat fugiram em um túnel, na manhã do último domingo (1º). Já os 112 presos do Compaj aproveitaram a movimentação da rebelião e fugiram por meio de sete túneis. Há informação que alguns pularam a muralha da unidade prisional.

Os 40 foragidos foram recapturados em várias zonas de Manaus e em ramais da BR-174, até às 17h desta segunda-feira (2). Os detentos estão sendo levados para unidades prisionais administradas pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, pelo menos, sete foragidos. Eles estavam sujos de barro e foram vistos por populares que denunciaram para polícia.

Portal EM TEMPO