Após fuga de detentos, visitantes relatam confusão e ameaça na saída do Ipat

Correria e muita gritaria na saída dos visitantes do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174. A confusão começou após a polícia descobrir que vários presos do pavilhão A da unidade haviam fugido por um túnel, neste sábado (1º). O número oficial de fugitivos ainda não foi divulgado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Todos os visitantes tiveram que sair da unidade. Entretanto, a saída foi marcada por muita confusão e algumas pessoas chegaram a passar mal.

A dona de casa Ketelen Soares, 25, que estava visitando o companheiro que cumpre pena no pavilhão onde ocorreu a fuga, contou que a polícia entrou no presídio mandando todo mundo sair. Segundo a dona de casa, policiais ameaçaram atirar caso descumprissem a ordem.

“Não deixaram a gente nem pegar nossos documentos. Os policiais atiraram e isso deixou todo mundo apavorado. Tinham muitas crianças lá dentro, estamos desesperados”, disse Ketelen.

Esposas e mães dos detentos pedem a presença do Direitos Humanos no local por temerem pela vida dos que não fugiram. Ainda segundo familiares dos detentos, dois presos foram feridos, mas a informação não foi confirmada por nenhuma autoridade do presídio.

