Após flagrar calça de maconha, PM prende homem com droga na cueca

Clemildo da Silva Martins, de 33 anos, e Milton de Lima Torres Junior, 21, foram presos na noite desta quarta-feira (30). A dupla foi abordada por policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Por volta das 22h40, os policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina em motos, quando perceberam que os suspeitos apresentavam atitude suspeita em uma motocicleta de cor preta.

Durante a abordagem foram encontradas 100 trouxinhas de maconha que estavam na cueca de Milton. Em depoimento, o suspeito informou que a droga seria vendida em casas noturnas da capital.

A dupla foi apresentada no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após os procedimentos legais na delegacia, eles serão levados para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Daniel Landazuri

EM TEMPO