Após ficar com o cinturão linear dos pesos-penas, Aldo descarta aposentadoria no UFC

Ídolo nacional, o lutador José Aldo chegou a declarar sua aposentadoria por se sentir frustrado por não ter conseguido uma revanche contra o irlandês Conor McGregor, após conquistar o cinturão interino dos pesos-pena do UFC com uma vitória tranquila sobre Frankie Edgar.

No entanto, após uma reunião com a organização americana, o amazonense garantiu que “coisas boas estavam por vir”. Recentemente, o Ultimate cumpriu com sua palavra e destituiu McGregor do cinturão dos pesos-penas, mantendo-o apenas com o título dos leves, já que a franquia havia prometido que o irlandês teria que escolher com qual cinturão ficaria.

Com isso, José Aldo foi promovido a campeão linear da categoria, o que lhe deixou bastante animado. O lutador de 30 anos postou no Instagram na manhã de ontem (28), uma foto onde aparece em um treinamento na academia Nova União, com seus companheiros.

“Já começamos o dia cedo”, escreveu Aldo, que incluiu a hashtag #maquinadeguerra.

Logo depois, em conversa com o site oficial do UFC no Brasil, Aldo criticou a postura do irlandês, que após vencê-lo fez três lutas fora da categoria e se negou a defender o título dos penas. Por isso, e pelas negociações com a diretoria do evento, Aldo garantiu que não ficou surpreso com a dança das cadeiras.

“Já sabia que isso aconteceria. Para mim, nunca deixei de ser campeão. Perdi aquela luta por causa de uma fatalidade. Sabia que venceria uma revanche, voltaria a ser campeão. Não tenho culpa de ele ser um cara tão frouxo, que nunca foi campeão. Não me vejo perdendo para ninguém dessa categoria ou de alguma outra”, afirmou.

Com o manauense retomando o seu posto de campeão, o combate entre Max Holloway e Anthony Pettis, marcado para o dia 10 de dezembro, pelo UFC 206, passou a valer o cinturão interino e irá definir o próximo desafiante de Aldo.

“Não vejo nenhum problema, vou estar preparado para quem vencer. Lógico que o Pettis tem mais nome, já foi campeão, seria uma luta maior. Mas se for o outro também não tem problema, vou vencer de qualquer jeito”, concluiu.

A história

O último ano foi conturbado para José Aldo. Após sofrer sua primeira derrota em 10 anos, contra Conor McGregor, em dezembro de 2015, o manauense fez campanha por uma revanche para tentar recuperar o cinturão dos pesos-penas. Em vez disso, recebeu uma luta contra Frankie Edgar valendo um cinturão interino, enquanto McGregor subia de categoria para disputar o cinturão dos pesos-leves. Aldo venceu, e chegou a anunciar uma aposentadoria em setembro, frustrado por não receber a revanche contra o irlandês.