Após festa de aniversário, homem é morto à facadas no ramal do Brasileirinho

O ex presidiário José Victor Rodrigues Ribeiro, 18, foi encontrado morto por volta das 15h deste domingo (2), no ramal do Ipiranga, próximo ao quilometro 4, no ramal do Brasileirinho, localizado na Zona Leste de Manaus.

Segundo o tio da vítima, que pediu para não ter a identidade revelada, José Victor havia ido até a casa dele para uma comemoração de aniversário do primo pequeno. “Ele e a esposa vieram na noite de sábado, dormiram aqui e ela decidiu ficar. Na manhã seguinte ele voltou para casa sozinho, no bairro Petrópolis. Achamos estranho que ele demorasse tanto para dar notícia”, relatou o tio.

De acordo com o sargento da Polícia Militar, Lima Braga, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem sofreu perfurações de faca no abdômen, mas não se sabe a motivação do crime. “Ainda não sabemos se foi um acerto de contas ou assalto, por enquanto o que se sabe que ele estava voltando para casa, que fica no bairro Petrópolis, às 8h da manhã e que até então não havia chegado em casa”, afirmou a autoridade policial.

A tia de José, que também pediu para não ter a identidade revelada, disse que a mãe da vítima ainda não sabia da morte do filho. “Ainda não tivemos coragem de contar, vamos esperar para falar pessoalmente”, disse a mulher.

José Victor foi encontrado na mata próximo à beira do ramal, descalço, vestido com uma camiseta e calção de cor preta. Com ele, também foi encontrado um isqueiro preso no elástico da roupa. O caso será investigado pela Delegacia Especializada Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme o site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), em maio desse ano, José Victor foi preso em flagrante no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por tráfico de drogas.

