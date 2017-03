Após empatar, Flamengo perde Guanabara para Fluminense

Este Fla X Flu foi um dos mais eletrizantes dos últimos anos. A final da Taça Guanabara terminou com a vitória, nos pênaltis, do Fluminense por 4 a 2. No tempo regulamentar, o Rubro-Negro ainda arrancou o empate quase no final da partida, mas sucumbiu no confronto da prorrogação.

Com a vitória, o Tricolor garante vaga direta na semifinal do Cariocão 2017.

“A emoção de agradecimento é a resposta. É só o 23º título. Tem uma rapaziada que não servia no ano passado, mas eles se entregaram hoje. Isso eu queria ver há muito tempo. Não tem nada de especial para mim. Tudo o que é feito aqui é especial para o torcedor. O Scarpa queria jogar. O Sornoza tinha que sair no intervalo e o Henrique disse que estava morto de cansaço”, desabafou Abel Braga, técnico do Fluminense.

A partida, que teve o problema de restrição de público, até que levou alguns torcedores ao Engenhão. Foram 27.549 mil pessoas no Nilton Santos para uma renda de 1.258.830 milhão. É o terceiro maior público do estádio no ano.

Com informações de agências.

Márcio Azevedo

EM TEMPO