Após duas cirurgias, Sabino será transferido em UTI Aérea para o Sírio Libanês em SP

A transferência hospitalar do deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB), de 52 anos, para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, será realizada entre 8h e 9h da manhã desta terça-feira (15). O quadro de Sabino apresenta estabilidade e está em condições de remoção, como diagnosticou a equipe do hospital de destino composta por dois neurocirurgiões e uma médica intensivista na noite desta segunda-feira (14).

O deputado está internado desde o último domingo (13) quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e foi atendido no Hospital Samel, no Centro de Manaus. Ele passou por duas cirurgias e, apesar de estável, seu estado inspira cuidados pela gravidade do acidente, considerado uma das formas mais graves de manifestação.

Ele está sendo mantido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na capital, até o procedimento de transferência, que será realizada em UTI Móvel até uma UTI Aérea trazida pela equipe médica para assegurar a remoção segura ao paciente até à capital paulista, onde ele continuará o tratamento.

