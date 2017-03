Pacientes recebem familiares, mas 5 continuam em abandono no João Lúcio

Das seis pessoas que deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e estavam em situação de abandono, apenas duas mulheres, ainda não identificadas, aguardam reconhecimento por parte de familiares. Além delas, mais três pessoas deram entrada na unidade de saúde e também se encontram em situação de abandono.

Josué Paulo da Silva, aparentando ter entre 40 e 50 anos, está no leito 75, do primeiro andar, desde a última segunda-feira (27). Ele foi encontrado pelo Samu desmaiado em uma rua do Centro da cidade. Outro homem, identificado como Antônio Silas da Silva Batista, 49, foi encontrado sem forças, pela equipe do serviço social do hospital, na frente da unidade, há 48 dias. Até esta quinta-feira (30), ninguém havia procurado por ele. O senhor ocupa o leito 57 do primeiro andar.

Na última segunda-feira (27), o EM TEMPO publicou uma matéria onde mostrou seis pacientes que estavam internados na unidade que não haviam sido procurados por familiares. Quatro deles foram identificados e apenas duas mulheres, que estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ainda aguardam identificação.

Segundo a coordenadora do setor de serviço social do HPS João Lúcio, Fabiana Maciel, além deles, uma mulher, ainda não identificada, foi levada pelo Samu à unidade hospitalar, na última terça-feira (28), por volta das 20h30. A jovem, que aparenta ter entre 20 e 23 anos, e tem o desenho de uma coroa tatuado no braço direito, foi encontrada na Rua Iranduba, bairro São José, na Zona Leste. No momento em que a ambulância chegou ao local, a jovem estava sentada em uma sarjeta e demonstrava estar tendo um ataque psicótico.

“A moça estava tão alterada, que o Samu teve dificuldades em colocá-la na ambulância. Ontem (29), tentei conversar com ela para obter mais informações sobre o que poderia ter acontecido e conseguir o contato de algum familiar, mas ela reagiu com muita agressividade, chegando a cuspir em minha direção. Nesse mesmo dia, levei pessoalmente uma foto dela ao endereço onde foi encontrada para verificar se alguém a reconhecia, mas não obtive êxito.”, disse a coordenadora, que acredita que a jovem possa ter feito uso de algum entorpecente antes de ser resgatada.

Quem reconhecer quaisquer um destes pacientes, pode se dirigir até o hospital e procurar a assistência social ou, ainda, ligar para o número (92) 3249-9062.

Thaís Magalhães

EM TEMPO