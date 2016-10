Após discussão em bar no Tarumã, homem morre a golpes de faca

Diego Franco Caixilho, 23, foi assassinado na noite desta quarta-feira (5), por volta das 22h, em um bar localizado na rua Dona Otília, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi ferida por uma faca no abdômen e não resistiu aos ferimentos, morrendo horas depois.

De acordo com informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima estava consumindo bebida alcoólica no estabelecimento quando se envolveu em um desentendimento com dois homens que também estavam no local. Após uma discussão, um dos suspeitos utilizou uma faca para perfurar o abdômen de Diego.

Ainda segundo os relatos, a vítima chegou a ser socorrida ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito na madrugada desta quinta-feira (6). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Em instante mais informações

Portal EM TEMPO