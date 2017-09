Após devastar ilhas do Caribe, furacão Irma avança para casa de famosos nos EUA

Casa de Shakira em Miami – Foto: Reprodução

O furacão Irma, um dos mais fortes já registrados no oceano Atlântico, passou pelo mar do Caribe, com ventos de até 295 km/h, deixando rastro de destruição e ao menos dez mortos em ilhas ao leste da região.

O fenômeno, que devastou as ilhas de Barbuda, St. Barts e St. Martin, avança sobre República Dominicana na manhã desta quinta (7) e deve atingir o Haiti, Cuba e o Estado americano da Flórida, onde ficam as casas de várias celebridades internacionais.

Leia mais: Furacão Irma obriga avião do papa Francisco a mudar de rota

Entre as casas na rota do Irma, segundo o site americano “TMZ”, estão as dos cantores Gloria Estefan, Phil Collins e Shakira, além do jogador de basquete Dwyane Wade, do Chicago Bulls, e de outras celebridades.

A mansão do estilista Gianni Versace também está na zona de perigo do furacão Irma, que é o mais potente a passar pela Flórida desde o Andrew em 1992, também de categoria 5, a mais alta na escala de Saffir-Simpson.

FOLHA PRESS

Leia também:

Auxiliar de portaria é convidado para pescaria e desaparece

David Almeida destaca abono salarial e adiantamento de 13º salário em fim de governo

Das celas da prisão para as salas da faculdade: conheça a história do Edvaldo