Após desmoronamento, trânsito na Lóris Cordovil é alterado

A chuva da manhã deste domingo, 16, fez ceder um pouco mais da Avenida Lóris Cordovil, Alvorada, zona Centro-Oeste. O local já está recebendo obras, por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), desde o último dia 10/04, quando parte da via sofreu um desmoronamento causado por danos no gabião (estrutura armada utilizada em estabilização de obras viárias), que teve sua estrutura afetada com a força das águas e também pelo tempo de construção.

Um muro de alvenaria existente na calçada também cedeu, agravando o assoreamento no igarapé dos Franceses. A situação atingiu não só o pavimento, mas também a base e a sub-base da via. Os trabalhos no local devem durar mais 60 dias. Assim que soube do ocorrido, o prefeito em exercício, Marcos Rotta acionou a equipe responsável da secretaria e o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) para melhor ordenar a área até que o serviço seja concluído.

De acordo com subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antonio Peixoto, os trabalhos estão na etapa da limpeza do igarapé, devido ao acúmulo de lixo no local. Com as obras em andamento e as fortes chuvas que atingem a cidade nos últimos meses, a estrutura que suportava o tabuleiro de concreto da via cedeu na manhã deste domingo, comprometendo a pista até o canteiro central.

“Teremos que demolir tudo para reconstruir com uma cortina de concreto, com fundação e estaqueamento para que se torne uma obra permanente. Estimamos que em 30 dias possamos finalizar a nova estrutura. Serão necessários mais 30 dias para o processo de cura do concreto”, comentou Peixoto.

Os trabalhos no local foram iniciados de forma emergencial e estão sendo acompanhados pela Prefeitura de Manaus em tempo integral, com a presença de técnicos e secretários da Seminf, do Manaustrans, além da Manaus Ambiental.

Mudança no trânsito

A Alameda do Samba está com trânsito no sentido Lóris Cordovil em direção à Av. Pedro Teixeira invertido a partir deste domingo. A inversão na circulação ocorre enquanto são realizadas obras emergenciais de reparo no pavimento, em consequência do desmoronamento de parte da via causado pelas fortes chuvas dos últimos meses.

Agentes do Manaustrans estão no local para orientar os condutores sobre a alteração no trânsito e irão permanecer no local, fazendo a orientação enquanto permanecer a obra. Com a interdição de um trecho da Lóris Cordovil, o acesso para os bairros das zonas Centro Oeste e Oeste deve ocorrer normalmente, com a utilização da Alameda do Samba em direção à Avenida Pedro Teixeira.

Trabalho finalizado

A Seminf concluiu neste final de semana a recuperação da rede de drenagem que atende os moradores das proximidades da Ponta Negra, zona Oeste. A tubulação, localizada em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), rompeu devido às fortes chuvas. O problema ocorreu neste sábado, 15/4, e logo foi identificado pelo distrito de obras que atende a área.

O rompimento ocasionou o desanelamento de dois tubos que compõem a rede de drenagem e a caixa coletora que, não suportando a força das águas da chuva, se rompeu. A medição para a recuperação da caixa foi realizada ainda no sábado, assim como a substituição dos dois tubos.

Neste domingo, 16/4, foram executados pelas equipes da Seminf os trabalhos de recomposição de base e, no final da manhã, o devido asfaltamento do trecho trabalhado para recuperar o pavimento da pista e a liberação do trânsito de veículos.

Com informações da assessoria