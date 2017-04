Após desaparecer na Manaus Moderna, corpo de homem é encontrado em rio

O corpo de um homem, identificado como Alefe Lima do Nascimento, 23, foi encontrado nas proximidades da “Feira da Banana”, na Manaus Moderna, Centro de Manaus, por volta das 13h, desta quarta-feira (19).

De acordo com os policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o boletim sobre o desaparecimento foi registrado por uma amiga da vítima.

“Ela alegou ter ido até a Manaus Moderna na companhia de Alefe para comprar produtos de cabeleireiro e desapareceu”, disse um policial, que preferiu não se identificar.

De acordo com a história contada pela mulher, Alefe teria se afastado dela para observar os barcos na beira do rio Negro. Após algum tempo, a amiga o procurou e não o achou. Ela teria ligado para o celular dele e outra pessoa atendeu. Ao ser questionada sobre o paradeiro do homem, a pessoa disse que ele havia ido tomar banho e ainda não havia retornado.

A versão também é a mesma contada por feirantes, passageiros de barcos e outras pessoas – que estavam nas próximas do local onde Alefe sumiu. Ele teria sido visto nadando no rio.

Após o registro no 24º DIP, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para fazer buscas no local. Por volta das 13h, o corpo foi encontrado e resgatado pela equipe.

Os pertences pessoais da vítima, exceto a sacola com cosméticos, foram encontrados na beira do rio. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda o resultado do exame de necropsia para saber qual foi a causa da morte.

Laize Minelli

EM TEMPO