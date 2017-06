Após derrota para o Santos, técnico do Iranduba acredita em classificação

O comandante do Hulk lamentou o revés, mas classificou como uma apresentação boa por parte de sua equipe durante o jogo – Michael Dantas

Na saída do gramado após a derrota do Iranduba por 2 a 1 para o Santos, o técnico irandubense Sérgio Duarte afirmou ainda acreditar na classificação. O comandante do Hulk lamentou o revés, mas classificou como uma apresentação boa por parte de sua equipe durante o jogo, ocorrido na noite desta quinta-feira (29) na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

“É evidente que o resultado não foi esperado. Temos que alinhar algumas coisas. Saímos na frente do placar e jamais poderíamos liberar os espaços para o adversário. O primeiro gol delas foi em uma jogada construída, mas o segundo gol foi uma falha nossa. Voltamos a controlar após a entrada da Mica, mas infelizmente o resultado não veio. Em momento algum vamos abaixar a cabeça. Ainda acreditamos, o campeonato não acabou”, disse Duarte.

O jogo aconteceu na Arena da Amazônia – Bruno Kelly/Allsports

Já o professor santista Caio Couto ficou impressionado com o púbico recorde da história do futebol brasileiro feminino. Ele também exaltou a forte marcação de sua equipe que não deu condições para Kamilla e Dany Helena brilharem. “O Iranduba é um time muito rápido e com uma qualidade impressionante. Não foi um jogo fácil. Esperávamos um empate aqui e decidir na Vila. Mas, durante a última semana estudamos como poderíamos neutralizar elas. Deu certo o time ficar um pouco atrás da linha de meio de campo. Mas não quer dizer que vamos atuar assim no jogo da volta”, frisou Couto.

Já a camisa 11 do Iranduba, a meia-atacante Kamilla, garantiu que não irá desistir da classificação. “Um dia ganha um e outro dia ganha outro. Nosso time jogou bem e infelizmente a vitória não veio hoje. Vamos consertar nossos erros e manter a mesma pegada para decidir na casa delas”, disse Kamilla.

Autora do gol santista de meia-bicicleta que calou a Arena da Amazônia lotada, a meia Ketlen afirmou foco do Santos no título do campeonato, mas pregou respeito pelo Iranduba. “Não tem nada ganho. Ainda tem mais 90 minutos pela frente. Da mesma forma que vencemos hoje aqui, elas podem vencer lá. Precisamos manter total atenção no jogo de volta. Lá o gol delas vale dois”, disse.

