Após denúncias, dupla é presa por roubos nas zonas Centro-Sul e Centro-Oeste

Jorge Luiz Pereira Chagas, 40, e Raul Nascimento de Lima, 36, foram presos na manhã desta quinta-feira (25), na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Eles foram interceptados por envolvimento em roubos nas Zonas Centro-Sul e Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Paulo Benelli, a dupla foi interceptada em atitude suspeita por policiais militares lotados na 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

“Já tínhamos alguns registros de roubos formalizados na unidade policial de que três indivíduos, em um carro modelo Gol, de cor branca e placas PHK-1146, estariam realizando roubos a pedestres e a casas nas zonas Centro-Sul e Centro-Oeste da cidade. No momento em que os policiais militares avistaram os dois infratores em atitude suspeita, em um veículo com as mesmas características, resolveram abordá-los e os conduziram ao prédio do 10º DIP”, explicou Benelli.

Na delegacia a autoridade policial constatou a existência de Boletim de Ocorrência sobre roubo ocorrido às 2h da madrugada de hoje, em um imóvel situado no Conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada. Da residência foram subtraídos aparelhos celulares e um televisor. A vítima foi acionada para fazer o reconhecimento dos infratores e identificou Jorge e Raul como participantes do delito. Por conta disso eles foram autuados em flagrante pelo crime.

Paulo Benelli afirmou que um terceiro indivíduo, identificado como Maique Feitosa da Silva, 40, teria participação dos roubos e foi delatado pelos comparsas durante depoimento na delegacia. Conforme o delegado, Maique é foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde cumpria pena por roubo.

“Qualquer informação que leve ao paradeiro do infrator deve ser repassada à nossa equipe pelos números: (92) 3214-2026 ou 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, disse Benelli.

Conforme o delegado, na madrugada de ontem o trio teria efetuado roubo pela Rua Geogina Mitoso do Conjunto Artur Reis, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul. “Até o momento cinco vítimas formalizaram registros de roubo e identificamos o mesmo modo de operação nos casos. As vítimas confirmaram, ainda, as características dos envolvidos”, ressaltou.

O titular do 10º DIP disse que, por meio de aparelho de navegação conhecido como “GPS”, do inglês Global Positioning System, os policiais conseguiram identificar o trajeto percorrido pelos infratores e verificaram a existência de vítimas dos infratores pelas vias que eles percorreram. “Eles costumavam parar o veículo em esquinas e, em posse de armas de fogo, abordavam as vítimas, geralmente quando estavam sozinhas”, enfatizou Paulo Benelli.

Jorge e Raul foram autuados em flagrante por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Com informações da Assessoria