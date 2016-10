Após denúncias de ônibus parados na Zona Oeste, SMTU diz que coletivos estavam em horário de intervalo

Devido a uma denúncia de que 25 ônibus do transporte coletivo de Manaus estariam escondidos atrás do cemitério do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, o superintendente Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Thiago Balbi, esclareceu que os ônibus estavam em um momento de intervalo no local, onde funciona o terminal de linha dos coletivos que funcionam no bairro Augusto Montenegro, Zona Centro-Oeste.

“Cerca de 60 ônibus partem desse terminal de ônibus e no horário deste ‘flagrante’, às 10h, era horário de intervalo e havia 25 ônibus no local. Já recebemos a foto que mostra que no momento há apenas seis coletivos no local”, informou Balbi, que destacou que há, ainda, a atuação de 70 fiscais para garantir a normalidade do transporte público.

O diretor operacional do Sinetram, Azarias Carvalho, disse que, de um quantitativo de 1.300 ônibus que estão nas ruas, 400 trabalham em turno único e que terão direito a um intervalo de duas horas, já que trabalham no primeiro e no segundo turno. “Temos que lembrar que estes trabalhadores iniciam suas atividades na madrugada, por isso o horário de almoço deles é diferente do nosso”, explicou sobre os veículos parados no Tarumã, às 10h.

O diretor presidente do Manaustrans, Eudes Albuquerque, disse que a eleição acontece dentro do previsto e dentro da normalidade.

Energia Elétrica

O diretor operacional da Eletrobrás, Paulo Maciel, informou que em toda a manhã do pleito teve apenas uma intercorrência de energia elétrica, que aconteceu no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ele garantiu que os 400 técnicos que estão atuando no pleito permanecerão até o momento final das eleições. “Esta intercorrência no Parque Dez aconteceu devido às condições climáticas. Estamos com 400 técnicos e um quantitativo de profissionais reservas”, acrescentou.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO