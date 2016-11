Após denúncias de funcionários, assessor de imprensa da PC é exonerado do cargo

Walace de Lima Peixoto, assessor de imprensa da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), foi exonerado do cargo, na tarde desta terça-feira (15). É o que revela funcionários do setor de comunicação da instituição que recentemente denunciaram o assessor pela prática de abuso de poder, assédio moral e sexual, falsidade ideológica, desvio de função, entre outros crimes. O jornalista Antônio Lopes deve assumir o cargo na manhã desta quarta-feira (16).

A decisão, ainda não publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) foi tomada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Francisco Sobrinho, após ter conhecimento das denúncias contra Peixoto. Doze funcionários do setor de comunicação compareceram à sede da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), situada na Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, para formalizar a ocorrência.

No fim da tarde de hoje, a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO tentou contato por telefone, para saber a posição do ex-assessor a respeito da decisão, mas Walace não atendeu as ligações.

Entenda o caso

A Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas abriu, nesta segunda-feira (14), um inquérito policial para apurar a denúncia de 12 pessoas contra o chefe da assessoria de comunicação da Polícia Civil, Walace de Souza Peixoto. O acusado era chefe dos denunciantes na assessoria de comunicação da Polícia Civil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), Walace gritava com seus funcionários e os intimidava na frente de outros colegas de trabalho, ameaçando de demissão e que postaria a vaga de emprego na rede social Facebook. Algumas estagiárias afirmam que eram convidadas pelo assessor para fazer sexo.

“Convidou-me várias vezes para sexo, mas não aceitei e ele me perseguiu até eu sair da assessoria”, relatou uma das vítimas.

Ainda de acordo com os denunciantes, Walace usava abuso de poder ao andar armado como se fosse um policial e utilizava uma Carteira Nacional de Jornalista sem ter registro na classe profissional.

O secretário de Segurança do Amazonas, delegado federal Sérgio Fontes, informou que foi aberto um inquérito para apurar a denúncia na Corregedoria. Já o delegado-geral Francisco Sobrinho afirmou que vai tomar as medidas cabíveis caso seja confirmado o crime. “Costumo ser radical e se confirmada essa situação, vamos fazer o que é certo na quarta-feira”, disse o delegado.

Walace afirmou que o B.O foi falsificado e que as denunciantes não foram à delegacia para formalizar a ocorrência. “Não destratava ninguém. Isso é uma armação, pois conversei com alguns denunciantes e eles me disseram que não foram à delegacia para registrar qualquer caso contra a minha pessoa”, ressaltou Walace Peixoto.

Portal EM TEMPO