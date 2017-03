Após denúncia, prefeitura inicia retirada de lixão em Rio Preto da Eva

Após a divulgação no EM TEMPO sobre a atual situação do lixão em Rio Preto da Eva (distante 78 km de Manaus), a prefeitura do município iniciou, na tarde desta sexta-feira (17), a retirada do entulho, que estava sendo depositado, de forma inapropriada e sem tratamento, em uma área urbana que fica às margens do principal rio da região.

O lixão está localizado por trás do Fórum da cidade e ao lado da principal Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva. No mesmo perímetro dessas entidades funcionam ainda a Câmara Municipal e um estádio de futebol.

Segundo relato de um servidor público e morador da região, que pediu para não ter o nome divulgado, por medo de represálias, há pouco mais de 60 dias o lixão foi instalado no local e, desde então, os moradores da região sofrem com o odor e a grande quantidade de insetos.

“Antigamente o lixão funcionada no ramal São Benedito, mas, por reclamações dos moradores da área, porque a prefeitura não realizava o tratamento do lixo, os órgãos ambientais decidiram multar o município. Desde então, todo o lixo passou a ser depositado neste novo terreno, às margens do rio. Não suportamos o mau cheiro e a grande quantidade de insetos”, relatou o denunciante.

Ainda segundo o morador do município, as ações da prefeitura tiveram início por volta das 13h e foram retiradas cerca de dez caçambas de lixo. “Apesar do trabalho, a ação encerrou por volta das 17h e não há confirmação se deve continuar neste fim de semana ou somente na segunda-feira (20)”, informou.

A reportagem entrou em contato com o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (Pros), pelo telefone (92) 991XX-79XX, para saber para onde o lixo está sendo transferido, mas as ligações foram recusadas. Procurada pelo EM TEMPO, a assessoria do prefeito também não se pronunciou sobre o caso.

Isac Sharlon

EM TEMPO