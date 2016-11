Após denúncia no WhatsApp, quarteto é preso por tráfico de drogas; homens atuavam nas zonas Norte e Leste

Quatro homens foram presos com mais de 12 quilos de drogas, skunk e oxi e arma de fogo, na noite desta segunda-feira (21). As prisões ocorreram nas zonas Norte e Leste de Manaus.

Os presos são Átila Bruno Vinhote de Araújo, 24, Rafael Paes Monteiro, 27, Akio Alan Cavalie Nascimento, 19, e Vicente da Silva Cardoso, 28.

De acordo com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), uma denúncia por meio do WhatsApp da corporação contava que havia um homem em um táxi, modelo Siena, de placa OAK- 3056 em atitude suspeita no estacionamento da loja Bemol, na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte.

A equipe se deslocou ao local e realizou uma revista no carro em que Átila Bruno estava. Durante o procedimento, foi encontrado no interior do veículo a quantia de um quilo de droga. Ao ser questionado sobre a procedência do material, o suspeito informou que o produto ilícito pertencia a Rafael Paes, que morava no residencial Vila Nova, no bairro Santa Etelvina, também na Zona Norte.

No apartamento de Rafael foram encontrados aproximadamente 12 quilos de drogas, além uma balança de precisão e a quantia de R$ 645.

Rafael informou à polícia que já havia participado de um assalto com outros dois comparsas, Akio e Vicente, e indicou o endereço deles, situado no bairro São José, Zona Leste. Os policiais foram até o local informado e lá encontraram um revólver calibre 32.

O grupo foi levado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Após os procedimentos eles serão levados para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

