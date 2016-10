Após denúncia, mulher é presa com drogas na Zona Norte

Dayana Alves Gimaque, 35, foi presa em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas na Zona Norte da cidade. Ela estava sendo investigada há duas semanas, após denúncias anônimas serem formalizadas à polícia. Ela foi apresentada à imprensa na manhã desta terça-feira (11), por volta das 11h, pela Polícia Civil do Amazonas.

Conforme informações apuradas com a equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a mulher foi interceptada na tarde desta segunda-feira (10), por volta das 15h50, na rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus.

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, a denúncia alertava os policiais sobre um possível transporte de drogas que estava sendo realizado, com frequência, nas proximidades de um supermercado localizado no mesmo endereço onde Dayana foi capturada.

A autoridade policial revelou ainda que, durante campana no local informado, a equipe de investigação avistou Dayana com uma sacola plástica nas mãos. Durante uma abordagem policial, foi constatado que na sacola havia uma garrafa contendo pasta base de cocaína.

“No momento a mulher confessou que, também, haviam entorpecentes na residência dela, situada na rua São Bento, naquele mesmo bairro. Quando a equipe chegou no local encontrou duas garrafas plásticas contendo a mesma substância entorpecente apreendida anteriormente com a infratora e uma porção de maconha”, contou.

Na delegacia, Dayana foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela ficará presa à disposição da Justiça.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO