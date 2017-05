Após denúncia, justiça suspende eleição na Apeam

A eleição para eleger a nova liderança da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), marcada para esta quarta-feira (24), foi suspensa pelo juiz Rogério Vieira, após suspeitas de irregularidades nas eleições e pedidos de adiamentos das chapas concorrentes.

Com a situação, a associação se vê diante de uma crise na liderança. O atual presidente Gerson Feitosa, teria impugnado seis, das sete chapas inscritas, ficando somente apta a concorrer a chapa da qual ele é candidato à reeleição. A atitude gerou revolta nos outros representantes de chapas e a discussão foi parar na justiça.

Inicialmente marcada para terminar no dia 14 de maio, um domingo, as inscrições feitas durante o final de semana não foram aceitas, e na segunda (15) foram divulgadas as chapas homologadas, ficando definidas para as eleições, as chapas seguintes: Chapa 1 ‘Para a luta continuar’, Chapa 2 ‘Somos todos Apeam’, Chapa 3 ‘Justiça e valorização’, Chapa 4 ‘Renovação com transparência’, Chapa 5 ‘Tempo de mudanças’, Chapas 6 e 7 não puderam concorrer por terem se inscrito “fora do prazo”. Posteriormente, todas as outras foram impugnadas por falta de pagamento por parte dos associados.

“Ele se intitulou presidente da comissão”, dizem outros candidatos

Um dos motivos levantados por outras chapas para pedir a saída de Gerson é que, além dele ser o atual presidente, é também candidato por uma das chapas sem que tivesse pedido afastamento do cargo. Segundo os concorrentes, ele se “intitulou” presidente da comissão eleitoral da Apeam, de forma duvidosa. “Ele fez uma reunião às escuras com menos de 20 pessoas, muita gente não foi avisada, e aí se intitulou presidente da comissão nessa eleição” conta o policial militar, Edriew de Assunção, candidato à presidência pela Chapa 2 ‘Somos todos Apeam’.

De acordo com o PM, sua chapa foi impugnada por falta de pagamento da associação por parte dos integrantes, entretanto, o desconto deveria ser feito em contra-cheque. “Quando nós nos associamos, os autorizamos a fazerem o desconto em folha. No entanto, já pensando em cometer essa fraude, deixaram de descontar algumas parcelas de vários PMs, tentando criar um problema para quem fosse concorre. Ele é quem não deveria concorrer, porque nosso estatuto diz que o presidente da entidade tem que ser um praça e ele não é mais” afirma.

Edriew conta que, após requerimento, eles ganharam o prazo de 72h para pagar todas as taxas pendentes e que ainda assim recebeu outra impugnação. Ele alega que embora tivesse feito o pagamento, não tinha mais direito à inscrição da chapa, pois foi alegado que os integrantes estavam em débito no momento da inscrição.

O soldado Jeremias Silva, candidato à presidência pela Chapa 5 ‘Tempo de mudanças’ disse que sua chapa foi impedida de concorrer por inadimplência. “Foram motivos diferentes. De uma pessoas, eles não descontaram por três meses, outro pagou seis meses por recibo e eles não deram baixa. Eles não sabem o que entra ou sai da associação. Eles pararam de descontar de algumas pessoas automaticamente. Outras pessoas são associadas sem querer, agem de forma arbitrária” disse.

Laize Minelli

EM TEMPO