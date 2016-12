Após denúncia, homem é preso com mais de meio quilo de entorpecentes na Zona Norte

Carlos Thiago Lopes Rabelo, 30, foi preso, na noite desta quarta-feira (30), na rua Palmeira Branca, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada após uma denúncia de que o infrator estava comercializando entorpecentes na área.

Após receberem a informação sobre o suspeito, policiais militares foram para o local indicado e avistaram um homem com as características relatadas. Ele estava com um objeto não identificado na mão. Ao perceber a viatura, Carlos tentou entrar em sua residência e se desfazer de um pacote. Os PM’s apreenderam com ele cerca de 100 gramas de entorpecente, supostamente maconha.

O suspeito ainda informou que em sua residência havia mais drogas escondidas, que foram encontradas na geladeira. Foram apreendidas mais meio quilo de maconha, do tipo skank, e aproximadamente 70g de supostamente cocaína.

Carlos foi encaminhado ao 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para o registro da ocorrência e deve seguir para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) após os procedimentos.

