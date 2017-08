Após denúncia, homem é preso com 11 kg de maconha na Redenção

O suspeito foi abordad0 quando saía da casa que era o alvo da denuncia – Divulgação

Após denúncia anônima, um homem identificado como Rafael Oliveira de Souza, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira (22) com 11 quilos de maconha do tipo skunk, na rua Bagé, bairro Redenção, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da Força Tática, a equipe policial recebeu a informação de que três homens estariam armazenando e traficando entorpecentes em frente uma casa do bairro. Ao avistarem a viatura os suspeitos fugiram do local.

Rafael foi abordado quando saía da casa indicada na denúncia. Com ele, a Polícia encontrou jovem uma mochila com quatro quilos de maconha. Dentro da casa, havia mais sete quilos de drogas, escondidos dentro de uma mala.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O caso está sendo investigado pelo 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Zumbi

Em outro caso relacionado ao tráfico de drogas, Adson Rocha de Lira, de 23 anos, foi preso por volta das 23h desta terça-feira (22), na rua Professora Júlia Rego, bairro Zumbi, Zona Leste da capital.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, após denúncias anônimas informando que um homem estaria comercializando drogas na área. Adson foi abordado e durante revista foi encontrado dois quilos de maconha em posse dele, o suspeito foi conduzido ao 9º DIP.

Após procedimento nas delegacias, os suspeitos foram encaminhados para a Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul.

Daniel Landazuri

EM TEMPO