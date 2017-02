Após denúncia, Força Tática prende homem com droga na Zona Norte

Rafael Oliveira Venâncio, 27, foi preso neste sábado (11), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A ação foi realizada após denúncia anônima, que informava que o indivíduo estava com entorpecentes.

A equipe da Força Tática, então abordou Rafael, que estava um veículo, modelo Peugeot, cor preto, placa JXF-3487. No interior do carro tinha um quilo de maconha do tipo skank.

O suspeito foi conduzido para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências policiais necessárias.

Com informações da assessoria