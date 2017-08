Após denúncia, ex-namorado de amazonense chega a Manaus para acionar Justiça

Artur já no avião a caminho de Manaus- Reprodução

O que deveria ser um término de namoro comum, se tornou alvo da mídia e caso de polícia. O agente de viagens do Rio de Janeiro, Artur Almeida, de 28 anos, desembarcou neste sábado (12) em Manaus para acionar a Justiça sobre às acusações da ex-namorada amazonense, Mariana Castilho, de 20 anos. Ela o denunciou na internet e até na delegacia, ao registrar um Boletim de Ocorrência(B.O), por ter sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro.

Em seu histórico no instagram, o rapaz mostrou que estava vindo para a capital amazonense e ainda mandou um recado para estudante de nutrição.

“Fica desesperada não filha, já já estou chegando em Manaus com meus advogados. O esquadrão anti psicopata. Quis fama? Agora segura a fama de golpista e psicopata”.

Publicações de Artur no instagram – Reprodução

Leia também:Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil

Artur ainda continuou a mandar mensagens para a modelo via instagram, avisando que será denunciada por calúnia após ter agido de má fé. “Será desmascarada por calúnias. Ser humano podre, digno de pena”.

Mariana ainda não se manifestou sobre isso nas redes sociais.

Entenda o caso

Mariana Castilho relatou esta semana que terminou o relacionamento com Artur Almeida após descobrir que ele estava envolvido com o tráfico de drogas na Zona Sul do Rio de Janeiro. Artur nega as acusações.

Ela também acrescentou que não estava saindo de casa depois que recebeu as ameaças. Numa delas, feita por mensagem de celular, o ex-namorado afirma que vai mandar executá-la com três tiros na cabeça.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Homem é amarrado e enforcado no Armando Mendes; ex-namorada pode estar envolvida

Homem é executado em arraial na zona Leste; namorada escapa

Universitário é preso após ameaçar ex-namorada com arma de fogo