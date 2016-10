Após denúncia do EM TEMPO, Sema manda parar exploração ilegal de ouro em Novo Aripuanã

Após moradores do município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus) denunciarem ao EM TEMPO, no último domingo (30), a exploração ilegal de um garimpo na região, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) enviou, nesta segunda-feira (31), equipes ao local, que com o apoio da Polícia Militar da cidade, devem conter a ação irregular e resguardar a integridade física dos servidores.

Segundo o órgão, seria solicitado aos proprietários e responsáveis pelas balsas a paralisação imediata de qualquer atividade garimpeira, bem como a saída da área.

Por meio de nota, a Sema informou ter tomado conhecimento da presença das 500 balsas para atividade garimpeira sem licença, no rio Madeira, no perímetro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de mesmo nome, em Novo Aripuanã, por meio da publicação do EM TEMPO. De imediato, a equipe de gerência da RDS, pertencente ao Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (Demuc) da Sema, foi ao local e confirmou a atividade ilegal.

A Sema identificou que parte das balsas são oriundas dos municípios de Borba, Manicoré e Humaitá, mas a maioria é de Porto Velho (RO). As balsas formaram uma grande aglomeração que estava próxima a uma praia de proteção de quelônios. A atividade, além de gerar muito ruído, pode causar a poluição do rio com o despejo de substâncias químicas e o assoreamento do mesmo.

Segundo a Sema, qualquer atividade realizada na área é ilegal, uma vez que nenhum dono de balsa identificada na ação tem licença do Estado para a realização de atividade garimpeira. Também não há nenhuma autorização para tal atividade no local.

O órgão ressaltou que a resolução 13/2012 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemam) alterou a resolução 11/2011 estabelecendo procedimentos a serem observados no licenciamento ambiental para a atividade da lavra garimpeira de ouro, no Amazonas. O processo deve seguir rigorosamente os critérios da legislação e passar pelo crivo do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Ainda segundo a Sema, novas fiscalizações serão realizadas e a ilegalidade será combatida de acordo com a legislação vigente. As providências cabíveis para o caso de Novo Aripuanã estão sendo adotadas com o trabalho conjunto da Sema e Ipaam.

Informações

O Ipaam informou que até o momento não tem conhecimento formal da denúncia do garimpo em Novo Aripuanã. O órgão esclareceu que, ao contrário do que foi informado na edição de domingo, o gestor da RDS Rio Madeira, que esteve no local, pertence à Sema e não ao Ipaam.

O órgão destacou que vai adotar providências para combater o ilícito, com reforço de outros órgãos parceiros, dada as dimensões do garimpo. O Ipaam disse ainda que atualmente não existe autorização do órgão para atividade garimpeira em nenhuma área do Amazonas, uma vez que elas não atendem aos requisitos legais de licenciamento.

Apreensão

A principal preocupação dos moradores das comunidades Santa Rosa, Santa Maria, Cruzeiro e Nova Estrela, onde as balsas estão atracadas, é com os danos ambientais que possam vir a ser causados, tanto pela retirada de areia do leito do rio quanto pela contaminação das águas, por substâncias como o mercúrio, utilizado para fazer a separação das partículas de ouro do material extraído do rio.

