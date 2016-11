Após denúncia, diretor afastado da Afeam se explica na Assembleia

O diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), que está afastado do cargo, Evandor Geber Filho, se reuniu ontem com o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado estadual David Almeida (PSD), para esclarecer os investimentos de R$ 20 milhões feitos pela Agência na empresa carioca de transporte de valores e vigilância, Trans­Expert. Segundo o dirigente, a instituição ingressou com uma execução de bloqueio de bens e com uma ação criminal contra os dirigentes. Os recursos foram aplicados em cotas do Fundo de Investimento de Participações Expert (Fip Expert).

A reunião aconteceu na manhã de ontem sala da presidência e contou apenas com a presença de David e do deputado Sabá Reis (PR). Os demais parlamentares que assinaram o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar as denúncias contra o órgão, estavam ausentes pois participavam da sessão plenária.

A TransExpert está sendo investigada pela Polícia Federal por suspeita de ser caixa-forte de propina do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), preso na semana passada. De acordo com Evandor, o caso de fraude não tem envolvimento com a Afeam e que a execução dos bloqueios está sendo feito porque a empresa descumpriu regulamentos do Fip Expert, um deles que se comprometia em instalar uma filial da empresa em Manaus.

Segundo Evandor, ele teria sido informado pela diretoria da TransExpert de que estavam sem condições por conta de um incêndio que ocorreu na sua sede, na cidade do Rio e o vencimento inicial das debêntures que seria em julho de 2017, fez com que o Comitê Gestor de investimento e o agente fiduciário notificassem a companhia em setembro de 2016, da obrigação de fazer, pois do contrário as debêntures teriam seu vencimento antecipado para o dia 17 deste mês. Como não houve manifestação da empresa, o comitê de debenturistas deliberou por considerar as debêntures vencidas antecipadamente.

Na ocasião, deu-se início ao processo de execução das garantias, a fim de reaver os ativos da Afeam e, consequentemente, do Estado do Amazonas. “Eu tinha que seguir as normas da Comissão de Valores Mobiliários. Notificamos a obrigação de fazer, aí ele não cumpriu, nós fizemos uma assembleia geral de cotistas e debenturistas da CVM, e mais uma vez notificamos considerando as debêntures vencidas antecipadamente. Dia 17 de novembro venceu o prazo, não houve pagamento, e nós fomos a São Paulo. Reunimos e fizemos a execução de bloqueio dos bens, foi quando fomos surpreendidos com a notícia de que funcionavam como um banco paralelo do Sérgio Cabral”, disse Evandor.

O gestor ainda ressaltou que o processo administrativo e judicial para execução das garantias são apólices de seguros, que somam em torno de R$ 200 milhões, patrimônio da empresa e de seus acionistas, fiadores, e de recebíveis, que vem sendo coordenado pelo agente fiduciário e pelos escritórios jurídicos contratados pelo FIP, e por advogados contratados pela Afeam. “Quem correr da execução primeiro, é quem vai pegar”, afirmou.

Legalidade

Na última segunda feira, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) bloqueou os bens da diretoria e de assessores da Afeam por indícios de má aplicação de recursos públicos em razão de investimentos milionários de alto risco para o Estado. Neste caso, os R$ 20 milhões investidos na empresa carioca. Segundo Evandor, tudo foi feito com legalidade, por meio da aplicação financeira do Fundo de Investimento em Participações (FIP), lastreadas em debêntures emitidas pela empresa TransExpert, com recursos próprios da Afeam, correspondente à disponibilidade de caixa.

O relatório de avaliação da empresa emissora das debêntures (Valuation) realizado pela BDO, Auditores Independentes, apresentava o patrimônio da companhia no volume de R$ 200 milhões, representado por garantias reais da empresa e aval dos sócios. “A debênture é um título de crédito porque é a forma mais barata quando uma empresa de um mercado privado quer fazer um investimento. Se ela for no banco pedir capital de dinheiro, o custo é um, e se ela emitir uma debênture o valor é muito menor. A Afeam comprou cotas de um fundo, com o propósito da geração de mais de 300 empregos, incluindo o retorno do dinheiro, com a instalação de sua companhia em Manaus”, explicou.

Questionado por que a dificuldade de a Afeam não investir em empresas locais, Evandor discorda dessas informações, já que segundo ele, foram investidos em vários setores, desde quando assumiu a presidência em 2014. “São informações levianas, porque no comércio, já investimos R$ 113 milhões, Banco do Povo foram R$ 125 milhões, com geração de 78 mil postos de trabalho e R$ 44 milhões no setor primário. Isso são números da minha gestão”.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO