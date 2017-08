Após denúncia anônima, homem é preso por tráfico na Zona Leste

Na delegacia o suspeito negou que o material apreendido seria dele – Erlon Rodrigues/PC-AM

Um homem identificado como Robson Douglas Lopes da Silva, de 20 anos, conhecido como “Doguinha”, foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nesta segunda-feira (28), a rua da Paz, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Robson foi preso, após um denúncia anônima. O denunciante disse que o suspeito estaria comercializando drogas naquela região.

“Durante as investigações, que ocorreram ao longo de três semanas, nossa equipe conseguiu localizar a casa do suspeito e ficamos monitorando as atividades dele, nas proximidades do imóvel, até que conseguimos detê-lo em frente da residência”, disse o delegado.

As investigações foram coordenadas pelo delegado Ricardo Cunha, titular do 4º DIP – Erlon Rodrigues/PC-AM

A equipe da Policia Civil entrou na casa, e apreendeu 254 trouxinhas de substâncias ilícitas, sendo 85 de pasta base, 25 de cocaína, 22 de oxi, duas de maconha, 60 kits de pedra e pasta base, além de uma porção média de basta base, um revólver calibre 22 com númeração raspada, uma arma caseira, um cartucho intacto; quatro embalagens de plástico, sendo três contendo pólvora e uma contendo chumbo; dois projéteis de calibre 22 intactos, cinco espoletas e uma balança de precisão.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao 4º DIP. Na delegacia, ele negou que o material apreendido seria dele. “Eu estava apenas guardando para um menino que me pediu, não recebi nada e nem sabia que era droga”, disse o suspeito.

Após os procedimentos cabíveis na delegacia, o jovem será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

EM TEMPO

Leia mais:

Ex-presidiário é morto com 2 tiros enquanto jogava videogame em lanche na Zona Leste

Dono de bar na Zona Leste é morto com 5 tiros ao atender cliente

Quadrilha é presa após roubar passageiros de ônibus no Tancredo Neves