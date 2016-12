Após decisão de afastamento, Renan reúne-se com senadores

O senador Renan Calheiros (PMDB-AL) se reuniu com diversos senadores na residência oficial da Presidência do Senado. A reunião ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio decidir afastar Renan da presidência do Senado, atendendo um pedido liminar feito pela Rede Sustentabilidade na manhã desta segunda-feira.

O senador Jorge Viana (PT-AC) participou da reunião e já deixou o local. Viana é o primeiro vice-presidente do Senado e deve assumir a presidência da Casa, com o afastamento de Renan. Em nota, Viana disse que os senadores irão aguardar a notificação oficial da decisão do ministro do STF. “Amanhã, teremos reunião da Mesa. Certamente, conversaremos para ver as medidas adequadas que devem ser adotadas”, disse

Agência Brasil