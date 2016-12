Após CT, Flamengo quer Maracanã, estádio de pequeno porte e ginásio

O Flamengo não quer parar somente na inauguração do moderno centro de treinamento para os profissionais em Vargem Grande (RJ). Durante a cerimônia que apresentou o novo espaço, na terça-feira (13), o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, deixou claro que suas próximas metas são o acordo com o Maracanã, um estádio para jogos de pequeno porte e a construção da arena para eventos e esportes olímpicos, que já ganhou a regularização da prefeitura do Rio de Janeiro.

“Falta o Maracanã, falta terminar a Arena da Gávea que acabamos de conseguir a licença… Quem sabe ter um estádio de pequeno porte na Gávea… Falta muita coisa. Espero que o próximo passo seja o Maracanã”, declarou Bandeira.

Atualmente, o Flamengo vive um impasse na questão envolvendo o Maracanã. Isso porque existe a possibilidade de a Odebrecht repassar a concessão do estádio para a francesa Lagardère por R$ 40 milhões, o que foi mal recebido no clube carioca. Se isso acontecer e não houver uma nova licitação, o Fla pode não jogar no local.

Em antecipação a uma possível falta de acordo entre as partes, o clube rubro-negro firmou uma parceria para utilizar a Arena da Ilha do Governador e o estádio deverá ficar pronto daqui a pouco mais de dois meses.

“Acredito que no final de fevereiro ou no início de março a Arena da Ilha já deva estar à disposição. Antes disso, se tiver o Maracanã, a gente joga no Maracanã. Se não tiver, a gente já está acostumado, a torcida já está acostumada e podemos jogar em outras praças”, disse o presidente.

Em relação à Arena da Gávea, que será multiuso para esportes olímpicos na sede do clube, toda a burocracia já foi solucionada. Agora o Flamengo levará o projeto, orçado em R$ 28 milhões e que será financiado por uma rede de fast food, ao conselho do clube para votação. A reunião deve acontecer em janeiro. Caso aprovada, a construção da Arena começará entre abril e maio de 2017.

A partir do início das obras, a conclusão se dará em um ano e meio. É possível que o espaço esteja aberto em dezembro de 2018.

Bruno Braz

Folhapress