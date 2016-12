Após contaminação, HUGV terá nova data para atendimento

O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) pode finalmente ter uma data definida para o atendimento da população. Mesmo após ser inaugurado há um mês, a unidade estava interditada devido à uma contaminação por fungos na mobília.

A reitoria se reunirá com o superintendente do hospital, na próxima quarta-feira (28), na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), para definir uma nova data de atendimento à população.

O superintendente informou que foram encontradas irregularidades por parte da construtora.

“Contratamos uma empresa para realização de limpeza, que são divididas em quatro fases. Foram identificados fungos nos fundos dos móveis, paramos a limpeza e comunicamos a construtora para que fosse recolhida a mobília e feita a devida higienização” informou.

O contrato da empresa de limpeza é de R$ 210 mil e ainda estão em processo de higienização no hospital. Ainda não há data prevista para o término dos serviços.

Na nova estrutura, apenas o oitavo andar está em funcionamento. No local funciona a àrea administrativa do hospital.

“Na quarta-feira, os funcionários entraram em recesso de fim ano e aproveitaremos para realizar a limpeza do andar” disse Rubem.

Bárbara Costa

Jornal EM TEMPO