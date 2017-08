Após conquistar o mundo, o Hulk da Amazônia perde forças

Time do Iranduba passa por crise e não consegue segurar atletas -Fotos: Márcio Melo

Depois da fase espetacular no Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Iranduba – time do Amazonas mais conhecido como “O Hulk da Amazônia – começa a perder as principais forças, principalmente, por falta de recursos financeiros. Depois da saída de Dany Helena e da zagueira Sorriso, agora é a vez da meia-atacante Mayara ficar balançada com a proposta do time português. Foram três perdas em menos de uma semana.

A trajetória excepcional pode ficar estremecida com a saídas das jogadoras. Decepcionado, o diretor do time, Lauro Tentardini, dá ultimato. “Se a gente não conseguir patrocínio, pode ser o fim do Iranduba. Não dá pra segurar as jogadoras e a gente deve perder mais até o fim do ano”.

Mesmo com a crise no Verdão, o treinador Sérgio Duarte decidiu ficar, por conta própria, como ressaltou Tentardini, e diz que vai tentar equilibrar a equipe. Com novos nomes na lista, ele deve compor a equipe para o ciclo de 2018.

Apesar de estar feliz com a proposta, Mayara enrola e diz que ainda não se decidiu sobre a proposta do time de Portugal. “Estou verificando a possibilidade de ir para lá. Ainda não tem nada decidido. Vou conversar com a minha família”, relatou. A atleta passa férias em Belém, no Pará, sua terra natal, e quando retornar deve decidir em qual time ficará.

Mayara estuda proposta para ir para Europa

O Iranduba, que foi semifinalista do Brasileiro feminino, perdeu a atacante Danny Helena, que foi para a Hungria, cerca de 20 dias após a eliminação da competição. A saída dela foi necessária para cortar custos e diminuir as despesas mensais do time. Já a zagueira Sorriso, que foi um dos pilares da defesa, rescindiu com o Hulk e fechou com o Corinthians/Audax, na última quinta-feira (27).

Na despedida, Sorriso disse que apesar de gostar de jogar com as meninas do Hulk da Amazônia, foi necessário tomar outro rumo. Ela escolheu o Corinthians por já conhecer parte das jogadoras e ser corintiana, mas ela pensa em um dia retornar ao Iranduba.

Apesar do Iranduba levar milhares de torcedores à Arena da Amazônia, durante os jogos do campeonato brasileiro, a arrecadação colaborou timidamente para o pagamento da folha do time, que é de cerca de R$ 30 mil. O recorde de público de um jogo de futebol feminino do Brasil, com 25.371 pessoas, é do time amazonense.

Time Feminino do Iranduba viveu glórias no futebol amazonense

O bom resultado dentro de campo resultou nas convocações de jogadoras para a seleção brasileira. Djenifer Becker e Kamilla foram chamadas para o time principal e Thais Regina, Kemelli, Micaelly, Vitoria e Monalisa para a Sub-20.

Dificuldades financeiras

O diretor do Iranduba, Lauro Tentardini, disse para os veículos de comunicação locais que está sendo difícil manter as jogadoras no time, já que o Verdão não tem patrocínio.

“É muita promessa para pouca concretização. Não temos patrocínio, é vergonhoso para uma cidade desse tamanho não aparecer um patrocinador. É muito difícil, não sei como vai ficar a situação do Iranduba. Mesmo com a excelente trajetória deste ano, ninguém apareceu para ajudar”, disse ao ATLETA LOCAL.

Apoio

Há um mês, o presidente Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Augusto Ferraz, pediu na tribuna mais apoio e investimentos no futebol feminino amazonense, que graças às jogadoras da equipe do Iranduba estão se destacando no cenário nacional. Um aporte de R$ 300 mil deve chegar aos clubes, mas somente no ano que vem.

O diretor do Iranduba, entretanto, afirma que precisa de dinheiro hoje para poder segurar o time e continuar com os bons resultados. “Não podemos deixar todo um trabalho morrer. Onde vou conseguir boas jogadoras não pagando quase nada para elas?”, questionou.

Fonte: www.atletalocal.com.br

