Após confusão, homem é morto a pauladas no município de Apuí

Um homem, identificado como Paulo Luís Sparrenberger, 47, foi morto a puladas na noite dessa quarta-feira (19), no município de Apuí (quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Francisco Ferreira, titular da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o homem foi encontrado morto nas proximidades da rodoviária do município.

Antes do crime, segundo o delegado, Paulo estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar da cidade e num determinado momento teria se envolvido em uma briga com outro homem. Após a confusão, a vítima saiu do estabelecimento e minutos depois foi encontrada morta, com paulada na cabeça que deixaram a massa cefálica a mostra.

“Estamos tentando localizar o homem com quem ele brigou no bar. A vítima não era da cidade e nem parentes no município, provavelmente só estava de passagem”, disse o delegado.

O crime está sendo investigado pela 71ª DIP. Até o momento, o suspeito de ter cometido o crime não foi localizado.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO