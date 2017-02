Após cometer assalto, homem morre baleado no Centro

Um homem ainda não identificado, suspeito de praticar assaltos na avenida Airão, Centro, morreu com um tiro no início da noite desta segunda-feira (6). A polícia desconhece o autor do disparo.

De acordo com informações de policias da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava com um comparsa que fugiu em uma moto sem ser identificado. A dupla estaria realizando assaltos na região. Ainda de acordo com os policiais, a dupla teria acabado de assaltar um casal em uma praça quando um homem reagiu e fez o disparo no assaltante.

O homem chegou a ser atendido pelo Serviço da Atendimento Móvel de Saúde (Samu) e encaminhado ao SPA do São Raimundo, onde não resistiu e morreu por volta das 18h30. O corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo registro do instituto, o homem tem entre 30 a 35 anos, cor parda, aproximadamente 1,60 de altura, cabelo crespo e estava vestindo calça jeans e camiseta azul.

Com o suspeito a polícia ainda encontrou um celular e uma réplica de arma de fogo. As vítimas do assalto registraram boletim de ocorrência no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO