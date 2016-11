Após colidir motocicleta em sarjeta durante fuga, dupla é detida portando arma de fogo na avenida Brasil

Alexandre Gonçalves Santos, 18, foi preso e um adolescente de 16 anos foi aprendido por uma guarnição da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) por volta das 10h desta quarta-feira (16). A dupla estava em uma motocicleta modelo Bros, cor preta e de placa JXO-2255, à frente de um ponto de ônibus coletivo, no sentido Ponta Negra, na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, quando foi interceptada pelos policiais militares.

Os dois indivíduos tentaram fugir, mas colidiram a motocicleta na sarjeta. Um outro homem, identificado como Wenok Loura Miranda, 23, estava no ponto de ônibus e procurou os policiais para delatar a dupla.

“Tentamos a primeira captura próximo ao Hospital da Criança. Mas o condutor persistiu fuga e perdeu o controle da motocicleta próximo à entrada do condômino Rio Xingu. O ‘garupa’ que estava armado com arma de fogo caseira calibre 12 conseguiu se levantar e correr em direção aos blocos dos apartamentos, mas com o cerco feito com mais duas viaturas, conseguimos capturá-lo”, explicou o capitão Jackson Gama.

Segundo o PM Janderson Melo, após observação e várias rondas pela avenida Brasil, foi constatado que a dupla era suspeita. “Eles iriam ameaçar e roubar populares por ali. Muitas mulheres saem do hospital para apanhar o coletivo naquelas adjacências”, ressaltou.

Após a queda da motocicleta e a captura do segundo individuo, os suspeitos foram levados para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, no mesmo bairro da ocorrência. Depois de serem liberados na unidade de saúde, Alexandre será levado para o 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da justiça. O adolescente aguardará aos procedimentos cabíveis na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO