Após chuva, barranco cede e terra atinge casa no bairro Redenção

Em consequência da chuva que atingiu Manaus na manhã desta segunda-feira (31), parte de uma residência no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, foi fortemente abalada por um deslizamento de terras. O fato aconteceu por volta das 10h, mas ninguém ficou ferido.

Nos fundos do terreno da residência, há uma região de barranco, onde a terra cedeu e caiu sobre a construção. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) informou que, durante a ocorrência, nenhum morador da residência foi atingido, porém, com o impacto e a pressão da terra, uma parede nos fundos da residência desabou e os resíduos foram parar dentro da casa.

A Defesa Civil do município deslocou uma equipe de técnicos para o local, onde a estrutura da casa deve ser avaliada e, posteriormente, caso apresente risco de moradia, os ocupantes da casa sejam realocados para um lugar seguro.

