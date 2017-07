Após campanha em redes sociais atleta mirim consegue doadores de sangue

Após intensa campanha em redes sociais, a família do pequeno Jackson Izel Junior, de 10 anos, conseguiu doações de sangue para realizar a cirurgia do menino, que é lutador de jiu-jitsu e teve que deixar os treinos, após apresentar problemas cardíacos.

Jackson Junior é filho caçula de uma família de lutadores. O menino pratica o esporte desde os quatro anos de idade. Durante esse tempo já conquistou três vezes o campeonato amazonense de jiu-jitsu, foi campeão no campeonato “Cidade de Manaus”.

O atleta iria disputar o campeonato Brasileiro em São Paulo (SP) e outro campeonato em Roraima. Porém, a família foi aconselhada pelo médico não permitir a viagem de Jackson, pois ele poderia passar mal.

O menino pratica o esporte desde os quatro anos de idade

O pai do garoto, o também atleta e técnico de refrigeração, Jackson Izel, de 40 anos, contou que o filho apresentou os primeiros sintomas da doença em agosto do ano passado, porém a família só descobriu que se tratava de um problema cardíaco em dezembro.

“Não conseguíamos descobrir o que era. Até que um dia a minha esposa o levou a uma pediatra no SPA do Alvorada. Após a consulta, a médica disse que poderia ser sopro no coração, mas só poderia confirmar após a realização de um ecocardiograma. Fizemos o exame e o resultado veio como Cia (comunicação interatrial tipo ostio secundo). O médico foi bem sincero, que a doença não tinha como ser revertida com medicamentos e que a única alternativa seria cirurgia”, contou.

A partir daí, os pais começaram uma campanha para conseguir doadores de sangue e realizar a cirurgia do filho. Várias pessoas fizeram a doação e o menino será operado na próxima sexta-feira (28), no Hospital e Maternidade Francisca Mendes, na Zona Norte.

Jackson ao lado do dono da academia, mestre Pina, professor Robson Feitosa e as irmãs

“Depois da campanha nas redes sociais muita gente nós ajudou. O José Aldo, Roni Torres, Naldo Silva, Alexandre capitão, entraram na causa e fizeram vídeos pedindo ajuda também”, falou.

Luta

“Ele ama lutar. Meu filho já foi considerado atleta do ano na categoria dele. Ele luta desde os quatro anos. O maior sonho dele é ir para os Estados Unidos, seguir a carreira por lá. Ele vê vários atletas da nossa academia irem para a cidade americana e fica entusiasmado”, disse o pai do garoto.

Jackson fez 10 anos no dia 23 de marco

Porém, o momento é de pensar na recuperação do garoto. “Estamos aliviados, pois conseguimos que meu filho seja operado. Ele será internado amanhã à tarde e operado na sexta-feira (28)”, falou, esperançoso, o técnico de refrigeração, acrescentando, que o pequeno campeão, já tem uma proposta de luta em Fortaleza (CE), após receber alta do hospital, mas isso vai depender de autorização médica.

Jackson, o pai e as irmãs, que também colecionam várias medalhas, treinam no Clube Pina, no Japiim, na Zona Sul.

Mara MagalhãesEM TEMPO

