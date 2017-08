Após caminhão tombar no bairro Cidade de Deus, lixo e óleo são espalhados na pista

O caminhão tombou no momento que o motorista estava fazendo uma curva – fotos: Divulgação/Manaustrans

Um caminhão carregado de lixo tombou, na tarde deste sábado (19), na rua Professora Felismina Checks, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, em frente da Reserva Adolpho Duck. A carga ficou espalhada pela via. O motorista identificado somente como “Adelson” ficou levemente ferido e foi levado para o hospital.

Conforme o registro do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o acidente ocorreu por volta das 15h. O caminhão, de placa NON-2715, tombou no momento que fazia uma curva. O motorista foi levado para o hospital antes da chegada do agentes.

Além do lixo, com o tombamento, o óleo do caminhão caiu na pista. Os agentes colocaram pó de serra na pista para evitar outros acidentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a limpeza da via.

O caminhão pertence a uma empresa de reciclagem. Segundo o Manaustrans, o encarregado da empresa, Paulo César, disse que acionou um caminhão munck para retirar o veiculo do local. ” O caminhão continua no local . Ainda não foi retirado, primeiramente será realizado o transbordo da carga para depois desvirar o veículo”, informou a assessoria do Manaustrans.

Agentes estão no local e orientam condutores que trafegam na rua onde ocorreu o acidente.

Agentes espalham pó de serra para evitar acidentes

EM TEMPO

