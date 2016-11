Após briga de trânsito no Compensa, motorista de ônibus é baleado no rosto enquanto trabalhava

Mais uma motorista foi vítima de agressão enquanto prestava serviços à população que depende do transporte público. O trabalhador, que não teve o nome revelado, estava conduzindo o ônibus da linha 121 quando se envolveu em um acidente de trânsito com um veículo de passeio.

Após a colisão e com os ânimos exaltados, o condutor do veículo, ainda não identificado, sacou uma arma e efetuou um disparo em direção a face do motorista.

O crime aconteceu na rua do Comércio, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Josildo Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), informou à equipe de reportagem que o tiro atingiu um dos olhos do motorista.

“Mesmo após receber o disparo, ele ainda conseguiu dirigir o veículo até a o hospital Juventina Dias, naquela região da cidade. Chegando lá, por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste, mas já estamos providenciando a transferência dele para um hospital particular, pois atualmente o governo não dispõem de aparatos eficientes nas unidades básicas de saúde”, falou.

A polícia investiga o crime e tenta localizar o suspeito de efetuar o disparo contra o motorista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Portal EM TEMPO